ООС: боевики совершили 30 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. За прошедшие сутки, 20 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
“На Луганском направлении противник предпринял провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по нашим позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ”, — указано в сообщении.
В штабе также добавили, что: “На Донецком и Мариупольском направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино. С наступлением темного времени суток, враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь”.
“Во время боевых действий за прошедшие сутки получили ранения три наших военнослужащих. Потери противника уточняются, потерь среди наших войск нет. В течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия. Потерь наших войск нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил”, - сообщили в пресс-центре.