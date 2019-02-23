ООС: бойовики здійснили 14 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “вісім разів обстріляв наші опорні пункти: чотири рази — у районі населеного пункту Лебединське, з них двічі — з мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі, з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу села Водяне; з ручних протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї — у районі населеного пункту Авдіївка; в районі міста Мар’їнка вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ окупантами здійснено шість обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил: двічі, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів — поблизу населеного пункту Новозванівка; з мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу села Катеринівка; з мінометів калібру 82 мм — у районі населеного пункту Кримське; з гранатометів різних систем — поблизу селища міського типу Луганське; зі стрілецької зброї — у районі населеного пункту Станиця Луганська”.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“За даними розвідки, 22 лютого вісім окупантів знищено та двох поранено. Також знищено дві одиниці військової автомобільної техніки противника. Від початку поточної доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав”, — додали у прес-центр ООС.