ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 15028 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38867 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119475 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122396 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124241 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122427 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154463 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 9731 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. 22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с расходом 77 мин калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “восемь раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза — в районе населенного пункта Лебединское, из них дважды — из минометов калибра 120 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Водяное; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Авдеевка; в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Екатериновка; из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Крымское; из гранатометов различных систем — вблизи поселка городского типа Луганское; из стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская”.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

“По данным разведки, 22 февраля восемь оккупантов уничтожены и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники противника. С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал”, - добавили в пресс-центр ООС.

Украинские Национальные Новости

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