ООС: боевики совершили 14 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “восемь раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза — в районе населенного пункта Лебединское, из них дважды — из минометов калибра 120 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Водяное; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Авдеевка; в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Екатериновка; из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Крымское; из гранатометов различных систем — вблизи поселка городского типа Луганское; из стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская”.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

“По данным разведки, 22 февраля восемь оккупантов уничтожены и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники противника. С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал”, - добавили в пресс-центр ООС.