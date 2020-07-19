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ООС: бойовики з початку доби сім разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано втрат серед військовослужбовців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"19 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник знову застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями", - інформують в штабі.

Зазначається, шо окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

Так, використавши артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, агресор на світанку два рази обстріляв українських захисників неподалік Причепилівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Двічі противник відкривав вогонь і по оборонцях Луганського: спершу застосувавши міномети 120-го калібру, гранатомети та кулемети, а згодом – міномети 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог обстрілював наших військових з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Водяного, а поблизу Старогнатівки та Лебединського – з великокаліберних кулеметів.

"За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - зазначили в штабі.

Зазначається також, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляв УНН, за інформацією штабу, керівництво ООС відкрите до здійснення пропускних операцій та в умовах карантину надає можливість переміщення через КПВВ на Донбасі, але російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через пункти пропуску "по списках".

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