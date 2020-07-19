ООС: боевики с начала суток семь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано потерь среди военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"19 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник снова применил вооружение запрещенное минского договоренностями", - информируют в штабе.
Отмечается, шо оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.
Так, использовав артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, агрессор на рассвете два раза обстрелял украинских защитников неподалеку Причепиловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Дважды противник открывал огонь и по защитникам Луганского: сначала применив минометы 120-го калибра, гранатометы и пулеметы, а впоследствии - минометы 82-го калибра.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг обстреливал наших военных из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Водяного, а вблизи Старогнатовки и Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.
"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - отметили в штабе.
Отмечается также, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано.
Как сообщал УНН, по информации штаба, руководство ООС открыто к осуществлению пропускных операций и в условиях карантина предоставляет возможность перемещения через КПВВ на Донбассе, но российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через пункты пропуска "по спискам".