ООС: бойовики відкривали вогонь з грантомета та здійснили дистанційне мінування українських позицій

"Від початку поточної доби, 2 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ", - повідомили у пресцентрі.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета.

Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат та поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає.

Також повідомляється, що належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

"Наші захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 1 грудня бойовики два рази порушили режим припинення вогню.