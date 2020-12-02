На Донбасі за добу бойовики двічі порушили режим “тиші” — ООС

“Вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної. Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали”, — йдеться в повідомленні штабу ООС.

За даними українських військових, від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника”, — додали в штабі ООС.

Як повідомляв УНН, з початку режиму “тиші” на Донбасі, який почав діяти з 27 липня, ООН не зафіксувала жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій.