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На Донбасі за добу бойовики двічі порушили режим “тиші” — ООС

На Донбасі за добу бойовики двічі порушили режим “тиші” — ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Донбасі упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної. Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали”, — йдеться в повідомленні штабу ООС.

За даними українських військових, від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника”, — додали в штабі ООС.

Як повідомляв УНН, з початку режиму “тиші” на Донбасі, який почав діяти з 27 липня, ООН не зафіксувала жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій.

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