На Донбассе за сутки боевики дважды нарушили режим “тишины” — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На Донбассе в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“Огневую активность врага с применением стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Екатериновка. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку Попасной. Провокационные вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали”, — говорится в сообщении штаба ООС.
По данным украинских военных, с начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника”, — добавили в штабе ООС.
Как сообщал УНН, с начала режима “тишины” на Донбассе, который начал действовать с 27 июля, ООН не зафиксировала жертв среди мирного населения в результате боевых действий.