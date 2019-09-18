ООС: бойовики відкривали вогонь тричі, поранених і загиблих немає

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Станом на 12:00, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три прицільні ворожі обстріли. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Так, з опівночі протягом години ворог вів прицільний обстріл позицій наших захисників населенного пункту Травневе. Від селища Доломітне окупанти застосовували ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, і стрілецьку зброю.

Близько 09:00 в районі Кримського окупанти порушили режим тиші з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Прицільний обстріл ворог здійснював з напрямку від смт Донецький.

З 11:20 протягом півгодини ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Березове. Обстріл противник здійснював від окупованого міста Докучаєвськ.

“Захисники України вели адекватні оборонні дії черговими вогневими засобами. За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби у складі підрозділів Об’єднаних сил немає”, — повідомив Дмитро Гуцуляк.

Нагадаємо, 17 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.

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