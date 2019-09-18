ООС: бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. 17 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Новотроїцького — з автоматичного гранатомета;
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- двічі поблизу Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- двічі неподалік Лебединського — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил:
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- неподалік Залізного — з ручного протитанкового гранатомета;
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- поблизу Новотошківського — з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Новолуганського — з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;
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- поблизу Луганського — з автоматичного гранатомета.
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За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил загинув, два — отримали поранення.
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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
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- Противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Травневого — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
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