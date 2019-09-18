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ООС: бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції

ООС: бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. 17 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Новотроїцького — з автоматичного гранатомета;
  • двічі поблизу Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Лебединського — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил:

  • неподалік Залізного — з ручного протитанкового гранатомета;
  • поблизу Новотошківського — з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Новолуганського — з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;
  • поблизу Луганського — з автоматичного гранатомета.

За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил загинув, два — отримали поранення.

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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

  • Противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил неподалік Травневого — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
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