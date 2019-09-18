ООС: боевики 11 раз обстреливали украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:



неподалеку от Новотроицкого — из автоматического гранатомета;



дважды вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



дважды вблизи Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;



дважды неподалеку от Лебединского — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:



неподалеку от Железного — с ручного противотанкового гранатомета;



вблизи Новотошковского — из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



неподалеку от Новолуганского — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;



вблизи Луганского — с автоматического гранатомета.



За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два — получили ранения.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.