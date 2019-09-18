ООС: боевики 11 раз обстреливали украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. 17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Новотроицкого — из автоматического гранатомета;
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- дважды вблизи Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- дважды вблизи Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Лебединского — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:
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- неподалеку от Железного — с ручного противотанкового гранатомета;
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- вблизи Новотошковского — из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Новолуганского — из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета;
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- вблизи Луганского — с автоматического гранатомета.
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За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, два — получили ранения.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
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- Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Майского — с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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