ООС: боевики открывали огонь трижды, раненых и погибших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. По состоянию на 12:00, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три прицельных враждебных обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Так, с полуночи в течение часа враг вел прицельный обстрел позиций наших защитников населенного пункта Майское. От поселка Доломитное оккупанты применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.
Около 09:00 в районе Крымского оккупанты нарушили режим тишины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Прицельный обстрел враг осуществлял по направлению от пгт. Донецкий.
С 11:20 в течение получаса враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Березово. Обстрел противник осуществлял от оккупированного города Докучаевск.
“Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия очередными огневыми средствами. По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет”, — сообщил Дмитрий Гуцуляк.
Напомним, 17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.