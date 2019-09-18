ООС: боевики открывали огонь трижды, раненых и погибших нет

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57622 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111169 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103017 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110093 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119574 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148240 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148637 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140456 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187751 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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КИЕВ. 18 сентября. УНН. По состоянию на 12:00, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три прицельных враждебных обстрела. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Так, с полуночи в течение часа враг вел прицельный обстрел позиций наших защитников населенного пункта Майское. От поселка Доломитное оккупанты применяли ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.

Около 09:00 в районе Крымского оккупанты нарушили режим тишины из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Прицельный обстрел враг осуществлял по направлению от пгт. Донецкий.

С 11:20 в течение получаса враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Березово. Обстрел противник осуществлял от оккупированного города Докучаевск.

“Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия очередными огневыми средствами. По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет”, — сообщил Дмитрий Гуцуляк.

Напомним, 17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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