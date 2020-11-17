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ООС: бойовики відкривали вогонь із гранатомета поблизу Новотроїцького

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Упродовж цієї доби, 17 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.

Так, в районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

"Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 16 листопада російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. 

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