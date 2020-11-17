ООС: бойовики відкривали вогонь із гранатомета поблизу Новотроїцького

"Упродовж цієї доби, 17 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.

Так, в районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Ворожа збройна провокація не становила загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

"Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 16 листопада російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.