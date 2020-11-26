ООС: бойовики відкривали вогонь біля Мар'їнки з крупнокаліберного кулемета

"Упродовж поточної доби, 26 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.

Так, у районі населеного пункту Мар’їнка противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 10 гектарів території та передано на знищення 155 вибухонебезпечних предметів.

"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 25 листопада бойовики три рази порушили “режим тиші” на Донбасі.