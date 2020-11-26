ООС: боевики открывали огонь возле Марьинки из крупнокалиберного пулемета

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3 марта, 21:00 • 101798 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121828 просмотра

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 26 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе населенного пункта Марьинка противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции должным образом выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 10 гектаров территории и передано на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 25 ноября боевики три раза нарушили "режим тишины" на Донбассе.

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