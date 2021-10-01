ООС: бойовики вели обстріл з гранатометів та мінометів, поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Від початку доби 1 жовтня російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення, один з них – у стані середньої тяжкості. Про це повідомили у пресцентрі ООС, інформує УНН.
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“Від початку доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — повідомили в пресцентрі.
Деталі
Так, біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм.
Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. В ООС зазначили, що втрат серед цивільного населення немає.
Позиції українських захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем. На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.
У районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.
Окрім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан — 10, з перетином лінії розмежування.
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“Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого — середньої важкості, іншого — задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, — повідомили в пресцентрі.
Додамо
Напередодні в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики вбили одного військового, ще одного — поранили.