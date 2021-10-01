ООС: боевики вели обстрел из гранатометов и минометов, ранены двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. С начала дня 1 октября российский-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения, один из них - в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, информирует УНН.
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"С начала суток, 1 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - сообщили в пресс-центре.
Детали
Так, у Новоалександровки и Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм.
Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего были повреждены жилые дома и прилегающая территория. В ООС отметили, что потерь среди гражданского населения нет.
Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем. В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.
В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.
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"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили его прекратить огневую активность. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - сообщили в пресс-центре.
Добавим
Накануне в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Боевики убили одного военного, еще одного - ранили.