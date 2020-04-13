ООС: бойовики тричі відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"13 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню", - повідомили у пресцентрі.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник поблизу Пісків з напрямку населеного пункту Веселе обстріляв позиції Об’єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. По наших захисниках поблизу Павлополя ворог застосував станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру. Вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське.
Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни жорстко подавили ворожі вогневі провокації.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці здійснили обстріл наших позицій поблизу Кримського. Тут ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Сьогодні, 13 квітня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 12 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.