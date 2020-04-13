ООС: боевики трижды открывали огонь

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26571 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36209 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52910 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 54813 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77003 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73138 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101005 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105309 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130521 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130200 просмотра

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Актуальное
ООС: боевики трижды открывали огонь

ООС: боевики трижды открывали огонь

Киев  •  УНН

 • 11220 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Песков по направлению населенного пункта Веселое обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По нашим защитникам вблизи Павлополя враг применил станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинское.

Применяя штатное вооружение, украинские воины жестко подавили вражеские огневые провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники совершили обстрел наших позиций вблизи Крымского. Здесь враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сегодня, 13 апреля, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в военные коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

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