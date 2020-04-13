ООС: боевики трижды открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Песков по направлению населенного пункта Веселое обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По нашим защитникам вблизи Павлополя враг применил станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. Огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинское.
Применяя штатное вооружение, украинские воины жестко подавили вражеские огневые провокации.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники совершили обстрел наших позиций вблизи Крымского. Здесь враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Сегодня, 13 апреля, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в военные коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.