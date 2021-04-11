ООС: бойовики тричі обстріляли позиції українських військових

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу ООС.

Деталі

“З початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, — вказано у повідомленні.

У прес-центрі уточнили, що: “Зокрема, неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів”.

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