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ООС: боевики трижды обстреляли позиции украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. С начала этого периода зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

Детали

“С начала этого периода зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, — указано в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что: “В частности, недалеко от населенного пункта Невельское, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов”.

Украинские Национальные Новости

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