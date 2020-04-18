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ООС: бойовики сьогодні вже тричі обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. З початку поточної доби бойовики тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Від початку поточної доби станом на 12:30 сьогодні, 18 квітня, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я тричі, вже встигши застосувати мінометний вогонь”, — зазначив він.

Зазначається, що сьогодні о 6:40 зі сторони н.п. Нижнє Лозове окупанти випустили в бік українських укріплень в районі села Луганське три міни 120-го та дві міни 82-го калібрів. У відповідь наші військовослужбовці відкрили щільний вогонь зі штатного піхотного озброєння. Цього виявилося достатньо, аби змусити противника припинити вогонь.

“Вдруге ворог порушив режим перемир’я вже о 8:10 ранку біля Травневого. Наші оборонці нарахували падіння трьох мін калібру 82 мм, по два ворожі постріли з гранатометів РПГ та АГС, а також загалом близько 40 черг з кулеметів та стрілецької зброї, здійснених російсько-окупаційними військами з напрямку н.п. Гольмівський”, — додав він.

Повідомляється, що завдяки добре обладнаним опорним пунктам наших військ, ворожий вогонь виявився неефективним.

За наявною інформацією станом на цю мить, бойових втрат у лавах українських військ з початку поточної доби не обліковано.

“Наші оборонці продовжують мужньо виконувати бойові завдання із захисту України, перебуваючи у повній бойовій готовності до будь-яких агресивних дій російських окупантів”, — підсумував Мотузяник.

Нагадаємо, 17 квітня бойовики на Донбасі, знову порушуючи зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. 

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