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ООС: боевики сегодня уже трижды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики сегодня уже трижды обстреляли украинские позиции

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. С начала текущих суток боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 сегодня, 18 апреля, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия трижды, уже успев применить минометный огонь", - отметил он.

Отмечается, что сегодня в 6:40 по стороны н.п. Нижнее Лозовое оккупанты выпустили в сторону украинских укреплений в районе села Луганское три мины 120-го и две мины 82-го калибров. В ответ наши военнослужащие открыли плотный огонь из штатного пехотного вооружения. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить противника прекратить огонь.

"Второй раз враг нарушил режим перемирия уже в 8:10 утра у Травневого. Наши защитники насчитали падение трех мин калибра 82 мм, по два враждебных выстрела из гранатометов РПГ и АГС, а также в целом около 40 очередей из пулеметов и стрелкового оружия, совершенных российско-оккупационными войсками по направлению н.п. Гольмовский", - добавил он.

Сообщается, что благодаря хорошо оборудованным опорным пунктам наших войск, вражеский огонь оказался неэффективным.

По имеющейся информации по состоянию на данный момент, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток не учтено.

"Наши защитники продолжают мужественно выполнять боевые задачи по защите Украины, находясь в полной боевой готовности к любым агрессивным действиям российских оккупантов", - подытожил Мотузяник.

Напомним, 17 апреля боевики на Донбассе, опять нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.

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