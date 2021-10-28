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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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ООС: бойовики сім разів порушили "тишу", поранено двох військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Від початку доби на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, унаслідок яких поранено двох українських військових. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.

ООС: бойовики сім разів порушили "тишу", поранено двох військових

Деталі

Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції Збройних сил України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах тристоронньої контактної групи.

"Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм. Також із мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки. Біля Новознанівки ворог застосував міномети калібру 120 мм. У бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення", — ідеться у повідомленні.

За даними пресцентру ООС, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Чоловікам надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я обох — середньої тяжкості.

Повідомляють, що на обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, завдяки чому змусили противника зупинити вогневу активність.

Нагадаємо

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. 

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Українські Національні Новини

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