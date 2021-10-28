ООС: боевики семь раз нарушили "тишину", ранено двух военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, в результате которых ранено двух украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации и далее обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, заключенные 22 июля 2020 года в рамках трехсторонней контактной группы.
"Вблизи Луганского оккупанти совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки. Возле Новознановки враг применил минометы калибра 120 мм. В сторону Троицкого оккупанти вели огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра ООС, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Мужчинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние здоровья обоих — средней тяжести.
Сообщают, что на обстрелы украинские военные открывали ответный огонь, благодаря чему заставили противника остановить огневую активность.
Напомним
За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.