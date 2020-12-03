ООС: бойовики сім разів порушили липневі домовленності

"Від початку поточної доби, 3 грудня, збройні формування російської Федерації та її найманці сім разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року", - повідомили у пресцентрі.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цій самій ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Також повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території та передано на знищення 105 вибухонебезпечних предметів.

"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 2 грудня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.