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На Донбасі минулої доби бойовики три рази порушили режим “тиші” — ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Донбасі минулої доби, 2 грудня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша, проте зафіксовано три обстріли з боку бойовиків. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.

“Три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, на цій самій ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби, 3 грудня, бойовики двічі порушили домовленості про припинення вогню, досягнуті 27 липня 2020 року.

“Неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували”, — зазначили в штабі ООС.

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