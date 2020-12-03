На Донбассе за прошедшие сутки боевики три раза нарушили режим "тишины" — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 2 декабря, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина, однако зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. Там противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток, 3 декабря, боевики дважды нарушили договоренности о прекращении огня, достигнутые 27 июля 2020 года.
“Неподалеку Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2. О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применении врагом запрещенных образцов тяжелого вооружения немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли”, — отметили в штабе ООС.