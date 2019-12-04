ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. 3 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:
поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
неподалік Луганського - з СПГ та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 3 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
З початку доби 4 грудня російські окупаційні війська двічі обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а у районі Широкиного – застосував великокаліберні кулемети. Втрат з нашого боку не зафіксовано.
Нагадаємо, бойовики надали гарантії дотримання режиму припинення вогню у районі Мар'їнки.