ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції, є поранений

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КИЇВ. 6 липня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранення отримав один військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

“Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська діяли агресивніше. До опівдня обліковано 6 ворожих обстрілів, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення”, — заявив Праута.

Зазначається, що на луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новгородського — вночі випустили 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм, а вранці — 10 120-мм мін.

“10 і 20 мін калібру 120 мм відповідно розірвалися у ранковий час на позиціях наших військ в районах Зайцевого і Південного. Крім того, після 6-ї ранку противник майже пів години зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання біля Хутора Вільного”, — додав він.

Окрім того, повідомляється, що на донецькому напрямку окупанти у ранковий час вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і автоматичних станкових гранатометів поблизу Верхньоторецького.

“Внаслідок розриву однієї з мін бойове травмування отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил. Наразі воїн перебуває в медичному закладі, йому оперативно надано необхідну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Підрозділи операції Об’єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована”, — підсумував Праута.

Нагадаємо, збройні формування бойовиків 5 липня 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене мінськими домовленостями озброєння

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