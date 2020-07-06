ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток российско-оккупационные войска действовали агрессивно. До полудня учтено 6 вражеских обстрелов, в подавляющем большинстве с вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии боевого соприкосновения", - заявил Праута.
Отмечается, что на луганском направлении оккупанты дважды открывали огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новгородского - ночью выпустили 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, а утром - 10 120-мм мин.
"10 и 20 мин калибра 120 мм соответственно разорвались в утренние часы на позициях наших войск в районах Зайцево и Пивденного. Кроме того, после 6 утра противник почти полчаса из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи у Хутора Вольного", - добавил он.
Кроме того, сообщается, что на донецком направлении оккупанты в утреннее время вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов вблизи Верхнеторецкого.
"В результате разрыва одной из мин боевое травмирование получил один военнослужащий Объединенных сил. Сейчас воин находится в медицинском учреждении, ему оперативно оказана необходимая помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Подразделения операции Объединенных сил ответили противнику с дежурных огневых средств. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется", - подытожил Праута.
Напомним, вооруженные формирования боевиков 5 июля 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение.