ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 12 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу селища Піски ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Південного російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
У результаті обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. "Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості", - повідомили у штабі.
Додається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували у штабі.
Нагадаємо
Напередодні представники ОБСЄ повідомили, що російські окупанти на Донбасі стягують важку військову техніку з порушенням ліній відведення. Зокрема, йдеться про танки, гаубиці й БМП на Донеччині.