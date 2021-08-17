ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші", одного військового поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. З початку поточної доби у зоні проведення ООС зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів у лавах українських військових є один поранений. Про це УНН повідомляє з посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.
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“Протягом поточної доби, 17 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поблизу Причепилівки противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.
Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
“В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого — задовільний”, — зазначається в повідомленні.
Пресцентр ООС інформує, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
“Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, до операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.
Доповнення
За добу 16 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.