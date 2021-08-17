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ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины", одного военного ранены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, в результате вражеских обстрелов в рядах украинских военных один раненый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

Цитата

“В течение текущих суток, 17 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вблизи Причепиловка противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.

У поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

“В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное”, — отмечается в сообщении.

Пресс-центр ООС информирует, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

“Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Дополнение

За сутки 16 августа в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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