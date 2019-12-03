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ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. 2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

4 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
у районі Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;
біля Авдіївки – з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Вчора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.

З початку 3 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, стали відомі імена співробітників СБУ, які загинули під час виконання бойового завдання.

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