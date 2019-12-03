ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. 2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.
4 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
у районі Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів;
біля Авдіївки – з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Вчора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.
З початку 3 грудня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, стали відомі імена співробітників СБУ, які загинули під час виконання бойового завдання.