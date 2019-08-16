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ООС: бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції. Про це УНН повідомили у пресцентрі ООС.

“Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил: тричі неподалік Лебединського з напрямку Ужівки — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного з напрямків Ужівки та Азова — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ обстрілів противника не зафіксовано”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, очільник української делегації у тристоронній контактній групі щодо Донбасу, другий Президент України Леонід Кучма прийняв голову СММ ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка, який також є координатором безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи.

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