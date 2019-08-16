ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз обстреляли украинские позиции. Об этом УНН сообщили в пресс-центре ООС.
“В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Лебединского по направлению Ужовки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного из направлений Ужовки и Азова — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ обстрелов противника не зафиксировано”, — отмечается в сообщении.
Напомним, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй Президент Украины Леонид Кучма принял председателя СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевика, который также является координатором безопасности подгруппы Трехсторонней контактной группы.