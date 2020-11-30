ООС: бойовики один раз відкривали вогонь та застосували БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили домовленності, досягнутих під час засідання ТКГ 22 липня 2020 року, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби, 30 листопада, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи", - повідомили у пресцентрі.
Так, режим припинення вогню противник порушив, застосувавши станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю в районі Водяного.
Окрім того, на цій же ділянці був виявлений проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" із перетином лінії розмежування. Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито.
На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Також повідомляється, що належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 1 гектар території у прифронтовому районі та передано на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.
"Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 29 листопада у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили "режим тиші".