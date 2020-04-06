ООС: бойовики один раз відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, знову застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили у пресцентрі.
Зранку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Набережне обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Проти наших захисників окупанти застосували міномети калібру 82 мм — вісім мін, озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс.
"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили у штабі ООС.
Нагадаємо, 5 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.