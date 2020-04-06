ООС: боевики один раз открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, снова применив при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение", - сообщили в пресс-центре.
Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм - восемь мин, вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 5 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.