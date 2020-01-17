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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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ООС: бойовики один раз порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.

ООС: бойовики один раз порушували режим припинення вогню

"Від початку поточної доби станом на 12:00, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на луганському напрямку", - сказав Михайло Шаравара.

Він зазначив, що протягом 30 хвилин, з 8:35 по 9:05, з мінометів калібру 120 мм противник обстріляв позиції українських захисників неподалік населеного пункту Оріхове. Окупаційні війська випустили 4 мін калібру 120 мм.

"Бойових втрат з боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає", - додав Михайло Шаравара.

Нагадаємо, 16 січня бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції.

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