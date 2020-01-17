ООС: бойовики один раз порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:00, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на луганському напрямку", - сказав Михайло Шаравара.
Він зазначив, що протягом 30 хвилин, з 8:35 по 9:05, з мінометів калібру 120 мм противник обстріляв позиції українських захисників неподалік населеного пункту Оріхове. Окупаційні війська випустили 4 мін калібру 120 мм.
"Бойових втрат з боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає", - додав Михайло Шаравара.
Нагадаємо, 16 січня бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції.