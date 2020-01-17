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ООС: боевики один раз нарушали режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 10443 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. С начала суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.

ООС: боевики один раз нарушали режим прекращения огня

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на луганском направлении", - сказал Михаил Шаравара.

Он отметил, что в течение 30 минут, с 8:35 по 9:05, из минометов калибра 120 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Орехово. Оккупационные войска выпустили 4 мины калибра 120 мм.

"Боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - добавил Михаил Шаравара.

Напомним, 16 января боевики 12 раз обстреливали украинские позиции.

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