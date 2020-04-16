ООС: бойовики один раз порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Упродовж доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил", - повідомили у пресцентрі.
Для обстрілу наших підрозділів поблизу селища Піски противник застосував автоматичні станкові гранатомети.
"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів немає. В районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи Об’єднаних сил. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 15 квітня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.