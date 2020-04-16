ООС: боевики один раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В течение суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил", - сообщили в пресс-центре.
Для обстрела наших подразделений вблизи поселка Пески противник применил автоматические станковые гранатометы.
"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет. В районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы Объединенных сил. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.