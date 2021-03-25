ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
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"З початку цієї доби 25 березня, було зафіксовано один ворожий обстріл позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - повідомили у пресцентрі.
Деталі
Неподалік селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Як зазначили в пресцентрі, бойових втрат серед українських захисників немає.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України за добу розмінували майже 4,5 гектари території та передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил й надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Доповнення
24 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.