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ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 12466 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Цитата:

"С начала этих суток, 25 марта, был зафиксирован один вражеский обстрел позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Недалеко от поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди украинских защитников нет. 

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за сутки разминировали почти 4,5 гектара территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

24 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

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