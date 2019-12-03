ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі не утрималися від порушення режиму припинення вогню. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З 07.30 ранку ворог розпочав обстріл наших позицій в районі Лебединського. З напрямку від Саханки окупанти застосовували протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьке озброєння. Наші воїни застосували у відповідь великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю й протягом 25 хвилин примусили окупантів припинити обстріл", - зазначив Гуцуляк.
За даними Міноборони, бойових втрат серед наших героїв від початку поточної доби, за наявною інформацією, немає.
Нагадаємо, 2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.