ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

"С 07.30 утра противник начал обстрел наших позиций в районе Лебединского. С направлении от Саханки оккупанты применяли противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое вооружение. Наши воины применили в ответ крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и в течение 25 минут заставили оккупантов прекратить обстрел", - отметил Гуцуляк.

По данным Минобороны, боевых потерь среди наших героев с начала текущих суток, по имеющейся информации, нет.

Напомним, 2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.