ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку доби було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку формувань бойовиків, повідомили у прес-центрі штабу ООС, пише УНН.
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“Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає”, — вказано у повідомленні.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.