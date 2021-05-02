ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції

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“Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед наших захисників немає”, — вказано у повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.