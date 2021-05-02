ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны формирований боевиков, сообщили в пресс-центре штаба ООС, пишет УНН.
Детали
“В частности, недалеко от населенного пункта Екатериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди наших защитников нету”, — указано в сообщении.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины.